Кино: Жених-узбек строил для неё дом, а красавец-актёр бросил беременную: Как сбылось мамино пророчество для Марии Ароновой

Она никогда не была серой мышкой и могла обратить на себя внимание в любых обстоятельствах. Сегодняшняя именинница Мария Аронова считает, что её профессиональное счастье заключается в том, что она – не героиня, а острохарактерная комедийная актриса.
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