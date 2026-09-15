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Царьград

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Синоптики предсказали новые сильные дожди в Пермском крае 16 сентября

Синоптики предсказали новые сильные дожди в Пермском крае 16 сентября

В Пермском крае прошли интенсивные дожди, наиболее значительные осадки выпали в Лысьве и Кудымкаре. Синоптики прогнозируют новые умеренные дожди 16 сентября, вызванные Черноморским циклоном, с осадками до 20 миллиметров.

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