Синоптики предсказали новые сильные дожди в Пермском крае 16 сентября

В Пермском крае прошли интенсивные дожди, наиболее значительные осадки выпали в Лысьве и Кудымкаре. Синоптики прогнозируют новые умеренные дожди 16 сентября, вызванные Черноморским циклоном, с осадками до 20 миллиметров.