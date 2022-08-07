Политический вестник

4 199 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСЕЙ ДРОБЫШЕВ
    тут два вариант)) 1. автор был в коме, т.к. упустил момент опровержение этой старинной инфы, либо 2. хайпует на древн...На Украине постро...
  • АЛЕКСЕЙ ДРОБЫШЕВ
    их проблемы))Sky News: подгото...
  • Степан Капуста
    Российская военная база на территории Сербии дополнит число баз России в странах, не граничащих с Россией (анклавах).Посол Боцан-Харче...

Диетолог Мухина назвала категорию граждан, которым запрещено есть курагу и инжир

Диетолог Мухина назвала категорию граждан, которым запрещено есть курагу и инжир

pxhere.com Сушеные инжир и курага содержат большое количество сахара. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Мария Мухина назвала категорию граждан, для которой может быть опасно употребление данных продуктов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх