Диетолог Мухина назвала категорию граждан, которым запрещено есть курагу и инжир

pxhere.com Сушеные инжир и курага содержат большое количество сахара. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Мария Мухина назвала категорию граждан, для которой может быть опасно употребление данных продуктов.
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