Председатель КНР Си Цзиньпин направил ответное письмо учащимся средней школы в Маскатине штата Айова

Пекин, 24 февраля /Синьхуа/ -- В субботу, когда в Китае отмечают праздник Фонарей /Юаньсяоцзе -- 15-й день первого месяца года по лунному календарю/, председатель КНР Си Цзиньпин направил ответное письмо и поздравительные открытки учащимся средней школы в городе Маскатин американского штата Айова, которые посетили Китай в конце января.