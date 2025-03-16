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Закон, порядок, государство

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Концерт артистов Ансамбля песни и пляски ЦВО состоялся для военнослужащих танкового соединения группировки войск «Центр» в зоне проведения СВО

Концерт артистов Ансамбля песни и пляски ЦВО состоялся для военнослужащих танкового соединения группировки войск «Центр» в зоне проведения СВО

В завершении мероприятия артисты поблагодарили признательных зрителей и пожелали всему личному составу хорошего весеннего настроения и скорейшего возвращения домой.

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