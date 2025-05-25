МО: достигнутые в Стамбуле договоренности по обмену полностью выполнены

Заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин сообщил, что в соответствии с договорённостями, достигнутыми в Стамбуле 16 мая, в Россию были возвращены 880 военнослужащих и 120 гражданских лиц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии