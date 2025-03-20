Первый президент-женщина: Кирсти Ковентри избрали главой МОК

Кирсти Ковентри из Зимбабве избрана президентом МОК 41-летняя бывшая спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка из Зимбабве, а ныне политик и деятель международного олимпийского движения Кирсти Ковентри избрана десятым президентом Международного олимпийского комитета (МОК).
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