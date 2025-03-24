«Если нет хорошего города, построй его!»

Предприниматель Владимир Седов уже десять лет строит новый город — Доброград. Основная целевая аудитория этого тематического поселения во Владимирской области — семьи Основная мотивация тех, кто переезжает в Доброград, — усталость от больших городовчитайте на monocle.
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