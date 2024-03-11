Бербок и Кэмерон выступили за «круговой обмен» крылатыми ракетами для поставок Киеву

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон готов «тесно сотрудничать с немецкими партнерами», чтобы помочь Берлину при решении проблем, мешающих поставке ракет Taurus Украине, или рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет и передачей своих Storm Shadow Киеву.
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