Бербок и Кэмерон выступили за «круговой обмен» крылатыми ракетами для поставок Киеву

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон готов «тесно сотрудничать с немецкими партнерами», чтобы помочь Берлину при решении проблем, мешающих поставке ракет Taurus Украине, или рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет и передачей своих Storm Shadow Киеву.