Врачи из девяти стран посетили форум «Здоровая Евразия» в Москве

Международный форум врачей «Здоровая Евразия» прошёл 22—25 августа в Москве. Его посетили более 150 специалистов из девяти стран: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
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