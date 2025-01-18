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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Имеем преимущество, но вместо 4 очков увозим всего одно – свое». Разин о поражении «Металлурга» от «Амура»

«Металлург» уступил со счетом 2:3 по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ. «Комментировать нечего. Вратарь «Амура» – молодец.

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