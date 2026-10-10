🚉 Поезд Симферополь — Москва следует с опозданием на 3,5 часа По состоянию на 10:00 поезд № 27/28 Симферополь — Москва (от Керчи), отправлением 9 октября, следует с опозданием на 3,5 часа.
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