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Конференция про цифровые трансформации и автоматизацию бизнеса пройдет 16 октября в Москве

Конференция про цифровые трансформации и автоматизацию бизнеса пройдет 16 октября в Москве

AdIndex выступит информационным партнером мероприятия. Мероприятие пройдет в 7 потоках и соберет более 2,5 тыс.

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