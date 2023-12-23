Суд в Петербурге арестовал замначальника районного УМВД

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу заместителя начальника УМВД по Красносельскому району, который подозревается в превышении должностных полномочий и фальсификации документов.
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