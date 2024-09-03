В Хабаровском крае направлено в суд уголовное дело о присвоении денежных средств в особо крупном размере

Следственной группой ОМВД России «Охотское» при оперативном сопровождении сотрудника направления экономической безопасности и противодействию коррупции завершено расследование уголовного дела о присвоении бухгалтером крупной суммы денежных средств.
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