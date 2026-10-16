Нефть и газ в октябре могут принести федеральному бюджету около одного триллиона рублей. Это на 10% больше, чем год назад, и более чем вдвое превышает сентябрьские поступления в размере 452 миллиардов рублей.
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