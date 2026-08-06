Сергей Собянин: строительство метро в Москве идет рекордными темпами

С 2011 года сеть московского метро увеличилась почти вдвое. За это время в столице построили и реконструировали 127 станций Московского метрополитена и Московского центрального кольца, проложили свыше 270 километров новых линий, а также ввели в эксплуатацию 14 электродепо, включая вагоноремонтный завод «Братеево».