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Аргументы и Факты

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Сергей Собянин: строительство метро в Москве идет рекордными темпами

Сергей Собянин: строительство метро в Москве идет рекордными темпами

С 2011 года сеть московского метро увеличилась почти вдвое. За это время в столице построили и реконструировали 127 станций Московского метрополитена и Московского центрального кольца, проложили свыше 270 километров новых линий, а также ввели в эксплуатацию 14 электродепо, включая вагоноремонтный завод «Братеево».

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