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Царьград

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Роман Ротенберг помог Никишину подготовиться к дебюту в НХЛ

Роман Ротенберг помог Никишину подготовиться к дебюту в НХЛ

Эрик Талски, генменеджер "Каролины", оценил тренерскую работу Романа Ротенберга, который помог Александру Никишину подготовиться к НХЛ.

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