В Алматы выявили схему с поддельными госномерами

При координации Главной транспортной прокуратуры сотрудники Департамента полиции на транспорте выявили схему незаконного изготовления и распространения поддельных государственных регистрационных номерных знаков, передает inAlmaty.
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