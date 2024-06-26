Кварацхелия стал лучшим игроком матча Грузия — Португалия

Хвича Кварацхелия получил награду лучшего игрока матча между Грузией и Хорватией. 26 июня в Гельзенкирхене прошел матч третьего тура первенства Европы по футболу в квартете F, в котором сборная Грузии встречалась с командой Португалии.
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