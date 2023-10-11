Родительское собрание в старшей группе.

В старшей группе № 1 прошло родительское собрание, основной задачей которого было знакомство законных представителей воспитанников с программой, содержанием и формами работы объединения по интересам ´Информатика без розетки´.
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