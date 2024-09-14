Первое за пятьдесят лет повышение пенсионного возраста в Китае вызвало гнев населения

Считается, что правительство КНР учло ошибки, приведшие к распаду СССР, и старается избегать их. Однако, как пишут аналитики агентства Bloomberg, на практике Пекин идет по проторенной советской Москвой дорожке ужесточения давления на стареющие массы населения в попытке увеличить мощь стагнирующей экономики.