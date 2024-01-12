Пентагон подтвердил, что США вместе с партнерами нанесли удары по Йемену

Официальный представитель Пентагона подтвердил, что Соединенные Штаты в координации со своими партнерами нанесли удары по целям хуситского движения «Ансар Алла» на территории Йемена, сообщает РИА Новости.
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