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  • Георгий Михалев
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Пентагон подтвердил, что США вместе с партнерами нанесли удары по Йемену

Пентагон подтвердил, что США вместе с партнерами нанесли удары по Йемену

Официальный представитель Пентагона подтвердил, что Соединенные Штаты в координации со своими партнерами нанесли удары по целям хуситского движения «Ансар Алла» на территории Йемена, сообщает РИА Новости.

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