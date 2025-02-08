Путин поручил принять меры по сохранению за военными права пользования жильем

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабинету министров и генеральной прокуратуре принять меры по сохранению за военными, участвующими в специальной военной операции (СВО), и ряду других лиц права пользования служебным жильем.
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