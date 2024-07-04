Неспешный разговор
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Неспешный разговор

21 305 подписчиков

Глуп и горделив, поэтому теперь голоден и... и готов на, что угодно

Глуп и горделив, поэтому теперь голоден и... и готов на, что угодно

Недолго русофобия кормила беглого актера-иноагента Семена Трескунова, известного по роли в сериале «Ивановы-Ивановы».

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Комментарии
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Виталий Мячин
Да пусть лучше возвращается - ему тут же найдут работу по ажурной вышивке верхонок!
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18 час.
Гарий Щерба
Ха ха ха ,  ПОДЕЛОМ ИУДАМ ...!!!
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6 час.

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