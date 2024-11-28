Новая тактика армии России дезорганизует оборону ВСУ: хирургически тонкие вклинивания в Торецке, Курахово и Купянске (КАРТА)

На стороне противника заговорили о новой тактике Армии России, которая дезорганизует оборону ВСУ. Авангардные штурмовые группы хирургически тонко вклиниваются в украинскую оборону, прорываясь отдельными группами в боевые порядки ВСУ и закрепляясь в отдельных зданиях.