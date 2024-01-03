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test mazurok

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Крым 24 |Z| Все новости Крыма

🎤📸Стройки, пожары, природные катаклизмы и работа в эпицентре событий: Через что прошли корреспонденты «Евпатория 24» в 2023 году 💪 В прошлом году журналисты западного Крыма покоряли вершины и проходили проверки на прочность.

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