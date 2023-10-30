В Крыму действие льготных ставок УСН и ПСН продлено на период до 2025 года

26 октября под руководством Председателя крымского парламента Владимира Кoнстантинoва состоялось заседание девятой сессии Государственного Совета Республики Крым, в которой приняла участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая.
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