СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ

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Студенты МИЭМ отправятся в путешествие по самым интересным вузам страны

Студенты МИЭМ отправятся в путешествие по самым интересным вузам страны

Фото: Ю. Иванко, пресс-служба мэра и Правительства Москвы, mos.ruВ рамках Десятилетия науки и технологий в России с 15 ноября будет запущена образовательная программа, которая даёт возможность студентам из Строгина посетить любые вузы страны.

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