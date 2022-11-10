Студенты МИЭМ отправятся в путешествие по самым интересным вузам страны

Фото: Ю. Иванко, пресс-служба мэра и Правительства Москвы, mos.ruВ рамках Десятилетия науки и технологий в России с 15 ноября будет запущена образовательная программа, которая даёт возможность студентам из Строгина посетить любые вузы страны.