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Министр спорта Свердловской области о Fan ID: «Ограничимся не только футболом, чтобы люди получили удовольствие и комфорт. Это общеевропейская практика»

Министр спорта Свердловской области о Fan ID: «Ограничимся не только футболом, чтобы люди получили удовольствие и комфорт. Это общеевропейская практика»

«Изменились требования к спортивным объектам. В рамках соблюдения безопасности для болельщиков создаются новые условия.

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