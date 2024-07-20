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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен: «Алонсо мог выиграть 8 чемпионств. Фернандо – боец, один из лучших в истории, быстрый в любых машинах»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свой выбор топ-5 спортсменов «Формулы-1» всех времен.

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