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"Будьте осторожны, могут быть сюрпризы": Владелица транспортной компании рассказала о посылках с украинскими бомбами

"Будьте осторожны, могут быть сюрпризы": Владелица транспортной компании рассказала о посылках с украинскими бомбами

Владелица русской транспортной компании рассказала о посылках с украинскими бомбами из Европы. Она предупредила другие компании об опасности: "Будьте осторожны, могут быть сюрпризы".

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