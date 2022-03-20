История и археология: Кем была женщина, которая открыла алхимию: дочь Платона, сестра Моисея или Мария Магдалина

Как растопить шоколад, нагреть детское питание в те времена, когда не было микроволновок? Не только домашнее хозяйство, но фармацевтика и даже промышленность не могут обойтись без, казалось бы, совершенно элементарной вещи, сегодня знакомой каждому.
Как растопить шоколад, нагреть детское питание в те времена, когда не было микроволновок? Не только домашнее хозяйство, но фармацевтика и даже промышленность не могут обойтись без, казалось бы, совершенно элементарной вещи, сегодня знакомой каждому.
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