Культурология.рф

35 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • HotRS
    Что несет афтырь? На бочку правды ложка лжи.  Шоб афтырь знал, далеко не все украиноязычные, условно говоря, жители К...История и археоло...
  • Ольга Ершова
    А автор не знает, что "вольные рыцари" в своё время - та же преступная орда.История и археоло...
  • Homo Sapiens
    нравится она!Музыка: Как живёт...

История и археология: Кем была женщина, которая открыла алхимию: дочь Платона, сестра Моисея или Мария Магдалина

История и археология: Кем была женщина, которая открыла алхимию: дочь Платона, сестра Моисея или Мария Магдалина

Как растопить шоколад, нагреть детское питание в те времена, когда не было микроволновок? Не только домашнее хозяйство, но фармацевтика и даже промышленность не могут обойтись без, казалось бы, совершенно элементарной вещи, сегодня знакомой каждому.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх