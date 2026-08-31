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Царьград

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Bild: Столкновение кланов в Хессиш-Ольдендорфе ранило 7 человек

Bild: Столкновение кланов в Хессиш-Ольдендорфе ранило 7 человек

На северо-западе Германии в городе Хессиш-Ольдендорф произошло столкновение между двумя враждующими кланами, в результате которого семь человек получили ранения.

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