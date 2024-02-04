В Ярославле отменили спектакль с Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт

В Ярославле отменен спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием актеров Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт, сообщается на сайте Концертно-зрелищного центра «Миллениум», где 25 февраля должен был пройти показ.
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