Туапсинские садоводы дошли до Конституционного суда из-за массового изъятия земель 

Жильцы дачного кооператива "Буревестник" в Туапсинском районе просят высшую инстанцию защитить их коттеджи от сноса, ссылаясь на постановление КС по аналогичному делу сочинских дачников.
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