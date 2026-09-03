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Царьград

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Миллиардер проводил махинации с беспилотниками. А в суде попросил только одного

Миллиардер проводил махинации с беспилотниками. А в суде попросил только одного

Основной акционер группы компаний "Эфко" Валерий Кустов, обвиняемый в растрате и мошенничестве при поставках дронов, пытается выйти из СИЗО.

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