Миллиардер проводил махинации с беспилотниками. А в суде попросил только одного

Основной акционер группы компаний "Эфко" Валерий Кустов, обвиняемый в растрате и мошенничестве при поставках дронов, пытается выйти из СИЗО.
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