В Испании найдены древнейшие останки человека в Европе возрастом 850 000 лет

Среди найденных фрагментов костей был найден зуб, предположительно принадлежащий 25-летней женщине,В горном массиве Сьерра-де-Атапуэрка (Гран-Долина) в Испании археологи обнаружили кости одних из древнейших архаичных людей в Европе, возраст которых составляет 850 000 лет.