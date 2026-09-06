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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Айзейя Томас: «Хочу провести год в Европе и показать там свой уровень»

Двукратный участник Матча звезд НБА Айзейя Томас хочет продолжить баскетбольную карьеру. Несмотря на то что Томас вошел в штат « Бостона » в качестве скаута, он надеется вернуться на площадку и провести еще один сезон за пределами США.

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