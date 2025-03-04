С марта начнут лишать прав на 1,5 года: ГАИ будет искать сразу 3 категории водителей

С 1 марта будут введены дополнительные меры против водителей в состоянии алкогольного опьянения. ГАИ будет уделять особое внимание трем категориям нарушителей и применять более строгие санкции, включая лишение прав до 1,5 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии