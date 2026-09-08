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Татар-информ

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В Челнах предлагают до 200 тыс. рублей программистам и до 170 тыс. трактористам

В Челнах предлагают до 200 тыс. рублей программистам и до 170 тыс. трактористам

Самым высокооплачиваемым предложением в базе кадрового центра Набережных Челнов стала вакансия программиста с зарплатой 200 тыс.

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