19 ДТП произошло за неделю в Братске и Братском районе

За неделю с 5 по 11 мая в Братске и Братском районе произошло 19 ДТП. Самым аварийным днем стало 10 мая, когда в одном из 5 ДТП погиб водитель «Тойота Марк 2», съехавший с дороги на 4 км подъездной автодороги к пос.