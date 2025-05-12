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Иркутск Сегодня

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19 ДТП произошло за неделю в Братске и Братском районе

За неделю с 5 по 11 мая в Братске и Братском районе произошло 19 ДТП. Самым аварийным днем стало 10 мая, когда в одном из 5 ДТП погиб водитель «Тойота Марк 2», съехавший с дороги на 4 км подъездной автодороги к пос.

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