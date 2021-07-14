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Авиация Минобороны России оказывает помощь в тушении лесных пожаров в Республике Саха (Якутия)

Авиация Минобороны России оказывает помощь в тушении лесных пожаров в Республике Саха (Якутия)

Всего за время выполнения задачи по тушению пожаров на территории Якутии авиацией Минобороны России выполнено 116 сбросов более 420 тонн воды, а также перевезено 180 специалистов противопожарной службы и свыше 25 тонн грузов.

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