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Владимирские новости

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5 алкоголиков на стимуляторах лишили прав во Владимирской области

5 алкоголиков на стимуляторах лишили прав во Владимирской области

5 владимирцев, поставленных на учет к наркологу, лишили водительских прав по решению суда.Прокуратура Петушинского района добилась прекращения действия водительских удостоверений у 5 граждан, состояние здоровья которых не позволяет безопасно управлять транспортными средствами.

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