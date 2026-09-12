5 алкоголиков на стимуляторах лишили прав во Владимирской области

5 владимирцев, поставленных на учет к наркологу, лишили водительских прав по решению суда.Прокуратура Петушинского района добилась прекращения действия водительских удостоверений у 5 граждан, состояние здоровья которых не позволяет безопасно управлять транспортными средствами.