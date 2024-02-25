Гражданскому населению России не стоит пользоваться Крымским мостом в связи с планами ВСУ совершить контрнаступление.
Буданов: гражданскому населению России не стоит пользоваться Крымским мостом
Комментарии
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Надежда Донцова
Ой! Какая забота. Да, иди на х.. укроп гребаный!
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17 час.
Геннадий Свешников
Солобон Буданов-тебе не стоит пользоваться убежищем-достанут и там в подземелье,как пропавшего без вести навсегда!АУ-ау....😱😇
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17 час.
Александр Пятнистый
Однажды, после взрыва нашей бомбы его откачали, но теперь прилетит и конкретно. Но, все же, бдительность, бдительность, и еще траз бдительность (С). А укрогандонов- зароют
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14 час.
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