Буданов: гражданскому населению России не стоит пользоваться Крымским мостом

Солобон Буданов-тебе не стоит пользоваться убежищем-достанут и там в подземелье,как пропавшего без вести навсегда!АУ-ау....😱😇

Александр Пятнистый

Однажды, после взрыва нашей бомбы его откачали, но теперь прилетит и конкретно. Но, все же, бдительность, бдительность, и еще траз бдительность (С). А укрогандонов- зароют