Кризис среднего возраста: преодолеваем легко и извлекаем пользу

Итак, мы на распутье: позади условная половина жизни. Что это значит? Кто-то ответит в стиле оптимистов, для которых стакан всегда скорее полон, чем пуст: что впереди у нас многие лета, только уже в осознанности и понимании, чего ты хочешь и куда двигаешься.