Кризис среднего возраста: преодолеваем легко и извлекаем пользу

Итак, мы на распутье: позади условная половина жизни. Что это значит? Кто-то ответит в стиле оптимистов, для которых стакан всегда скорее полон, чем пуст: что впереди у нас многие лета, только уже в осознанности и понимании, чего ты хочешь и куда двигаешься.
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