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Вести Севастополь

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В Севастополе простились с настоятелем Свято-Никольского храма-памятника протоиереем Георгием Поляковым

В Севастополе простились с настоятелем Свято-Никольского храма-памятника протоиереем Георгием Поляковым

На 73-м году жизни, после продолжительной болезни, скончался митрофорный протоиерей Георгий Поляков. Литургия, отпевание и погребение настоятеля Свято-Никольского храма состоялись сегодня, 12 июля, на территории Братского кладбища Севастополя.

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