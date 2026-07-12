В Севастополе простились с настоятелем Свято-Никольского храма-памятника протоиереем Георгием Поляковым

На 73-м году жизни, после продолжительной болезни, скончался митрофорный протоиерей Георгий Поляков. Литургия, отпевание и погребение настоятеля Свято-Никольского храма состоялись сегодня, 12 июля, на территории Братского кладбища Севастополя.