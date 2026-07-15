ФСБ уничтожила диверсантов и пункт управления украинскими дронами под Константиновкой

На видео показано, как наносится удар по месту дислокации ВСУ. Ранее сотрудники подразделения «Горыныч» ФСБ выявили и уничтожили четыре диверсионные группы, которые базировались вдоль маршрутов продвижения российских войск в районе Константиновки ДНР.