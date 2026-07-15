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Регионы России

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ФСБ уничтожила диверсантов и пункт управления украинскими дронами под Константиновкой

ФСБ уничтожила диверсантов и пункт управления украинскими дронами под Константиновкой

На видео показано, как наносится удар по месту дислокации ВСУ. Ранее сотрудники подразделения «Горыныч» ФСБ выявили и уничтожили четыре диверсионные группы, которые базировались вдоль маршрутов продвижения российских войск в районе Константиновки ДНР.

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