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Посольство РФ: Россия не признает резолюцию комитета сената США о “геноциде” на Украине

Посольство РФ: Россия не признает резолюцию комитета сената США о “геноциде” на Украине

Российская сторона категорически отвергает утверждения, содержащиеся в резолюции комитета Сената США, которая признает действия России на Украине “геноцидом”, заявило посольство России в США.

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