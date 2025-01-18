В народном календаре, понятно, Крещенский Сочельник, и некоторые люди сегодня уже будут нырять в прорубь, запасаться крещенской водой и наводить дома чистоту, избавляясь от ненужных вещей.
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В народном календаре, понятно, Крещенский Сочельник, и некоторые люди сегодня уже будут нырять в прорубь, запасаться крещенской водой и наводить дома чистоту, избавляясь от ненужных вещей.